NOTE: Vasto, soleggiato con nuvole sparse, temperatura 16°. Campo in discrete condizioni. Vastese in completo bianco, Samb in divisa rossoblu.

Angoli 5-1

FORMAZIONI

VASTESE: Di Rienzo, Ceccacci, Altobelli, Di Filippo, De Angelis, Diallo, Lenoci, Agnello, Scafetta, Alessandro, Monza.

A disposizione: Di Feo, Marianelli, Romanucci, Attili, Sansone, Martiniello, Panaioli, Alonzi, Barbetta. Allenatore Salvio Fulvio D’adderio

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Ferretti, Varga, Zgrablic, Lorenzoni, Svarups, Angiulli, Lisi, Peroni, Amato.

A disposizione: Abbrandini, De Santis, Cipolletta, Amoruso, Mendicino, Di Domenicantonio, Isacco, Travaglini, Amatucci. Allenatore Mauro Roberto Antonioli

PRIMO TEMPO

2′ Calcio di punizione per la Samb dal limite dell’area defilati sulla sinistra. Lisi e Ferretti sul pallone.

3′ TRAVERSA SAMB. Calcio di punizione battuto da Lisi che crossa in mezzo per il colpo di testa di Svarups ma il pallone si stampa sulla traversa.

5′ Reclama un rigore la Vastese: lancio di Di Filippo in profondità per Alessandro. Varga in netto vantaggio si fa sorprendere dal 10 biancorosso che cade a terra ma per l’arbitro è tutto regolare.

19′ Calcio d’angolo per la Vastese. Zgrablic chiude un’incursione di Alessandro.

19′ Niente di fatto, angolo sprecato dal parte della Vastese con la Samb che respinge l’azione avversaria.

23′ Ci prova la Samb: azione sviluppata sulla sinistra con Angiulli che scodella il pallone al centro dell’area che arriva sui piedi di Lorenzoni. Il numero 15 rossoblu fa la sponda per Svarups che prova la conclusione in area ma trova il muro biancorosso che respinge.

26′ OCCASIONE VASTESE: Diallo dalla sinistra batte il calcio d’angolo direttamente al centro dell’area per il colpo di testa di Monza che finisce poco sopra la traversa.

31′ Ammonito Svarups per aver commesso un fallo a centrocampo su De Angelis.

41′ Ammonito Alboni per aver fermato in modo irregolare Lenoci che ripartiva in contropiede.

43′ Ammonito Di Filippo. Intervento scomposto del 4 biancorosso ed ex Samb su Peroni.

44′ Altra ammonizione per la Vastese. Cartellino giallo per Diallo per aver commesso fallo ai danni di Svarups.

45′ Un minuto di recupero assegnato dall’arbitro.

45+1′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce 0-0 la prima frazione di gara. Partita fino ad ora equilibrata con diverse occasioni per entrambe le formazioni. Meglio la Samb nei primi 15 minuti, nel finale si è fatta vedere anche la Vastese.

SECONDO TEMPO

1′ Cambio per la Samb: esce Peroni dentro Di Domenicantonio.

8′ Altobelli parte dalla difesa e fa tutta la metà campo palla al piede scartando 4 giocatori rossoblu. Il pallone viene servito sulla destra ma Varga riesce ad intercettare e spazzare.

10′ Cambio della Samb: esce Svarups al suo posto entra Mendicino.

13′ Ammonizione per Amato dopo una trattenuta su De Angelis.

18′ Ci prova la Vastese: incursione dalla sinistra di Diallo che serve centralmente Lenoci. Il 7 biancorosso prova la conclusione da fuori che finisce alta.

20′ Doppio cambio per la Samb: escono Amato e Ferretti al loro posto Amoruso e De Santis.

22′ Altra incursione di Diallo sulla sinistra che va al cross. Riceve Alessandro che di testa colpisce male e il pallone finisce fuori.

24′ Ammonito di De Santis che atterra Di Filippo al limite dell’area di rigore. I padroni di casa hanno a disposizione una punizione da buona posizione.

25′ Sul pallone si presenta Agnello che calcia ma il pallone viene deviato da Alboni e finisce in angolo.

26′ OCCASIONE VASTESE: Calcio d’angolo battuto dalla destra per il colpo di testa di un giocatore biancorosso che viene deviato dalla difesa rossoblu in angolo.

27′ Cambio della Vastese: esce De Angelis per Attili.

30′ Si rivede la Samb in avanti: ottimo lavoro da parte di Mendicino che copre il pallone e allarga sulla sinistra per Lisi. Il classe 01′ rossoblu prova la conclusione a giro sul secondo palo ma finisce fuori di un soffio.

32′ OCCASIONE VASTESE: Agnello batte la punizione al centro per Alessandro che a due passi dalla porta spedisce alto di testa.

33′ Doppio cambio della Vastese: entrano Agnello e Scafetta ed entrano Alonzi e Sansone.

41′ Ammonito Amoruso per aver commesso fallo su Diallo.

43′ Espulso il tecnico della Vastese D’adderio.

45′ Sono 4 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

45+1′ Reclama un rigore la Samb: Lisi davanti al portiere cade a terra dopo un presunto contatto con Di Filippo. L’arbitro lascia continuare.

45+2′ Ammonito Lorenzoni, calcio di punizione per la Vastese.

45+3′ GOL DELLA VASTESE: Cross in mezzo per il colpo di testa di Alonzi, 1-0 per i padroni di casa.

45+4′ Finisce qui, la Vastese vince nel finale grazie al colpo di testa di Alonzi. Prima sconfitta per la Samb di Antonioli.

