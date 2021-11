CUPRA MARITTIMA – È uscito al cinema il film di animazione “Ron – Un amico fuori programma”, cui ha lavorato, come animatore 3D, il cuprense Giacomo Mora, che sta ottenendo grandi soddisfazioni nel suo percorso professionale. Questo nuovo film di animazione, infatti, sta già riscuotendo grande successo in tutte le sale cinematografiche. Nel nostro territorio, in particolare, è in programmazione presso il cinema Pala Riviera di San Benedetto del Tronto e presso il Multiplex di Campolungo a Città delle Stelle.

Giacomo Mora aveva già partecipato a film di animazione di successo, come “Cattivissimo Me 3”, “Sing”, “Venom” e altri. Lo scorso anno ha anche presentato il suo primo personale cortometraggio di animazione, “Breath”, di cui è sceneggiatore e regista. Una collaborazione tra artisti italiani e non, un progetto molto ambizioso di cui si può sapere di più sul sito: www.breathshortfilm.com

Il protagonista di “Ron – Un amico fuori programma” è Barney, uno studente delle medie impacciato, che si sente ulteriormente escluso dalla vita sociale perché sprovvisto del nuovo dispositivo tecnologico che tutti possiedono, B-Bot. Nonostante i limiti economici della Famiglia, Barney, però, riceve per il suo compleanno uno dei fantastici B-bot, ma qualcosa va storto.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.