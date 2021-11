Foto in primo piano tratta dal sito vasport

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla vigilia di Vastese-Samb, abbiamo intercettato telefonicamente il Dg biancorosso Andrea Masciangelo per rivolgere alcune domande sulla partita di domani e sulla vicenda della chiusura dell’impianto sportivo “Aragona” di Vasto.

“Mi aspetto una grande reazione della mia squadra – ha dichiarato – L’ultima vicenda di giovedì (la disposizione del sindaco sulla chiusura dello stadio “Aragona” ai tifosi) ci ha colti di sorpresa, perchè con la società e la tifoseria della Samb c’è una grandissima stima e sarebbe stato un piacere, oltre che un onore, potervi ospitare qui. Ora siamo concentrati solo sulla gara di domenica, da lunedì cercheremo di risolvere questa situazione”.

Vista la chiusura dell’impianto sportivo, vi state attrezzando per trasmettere le gare via social, sui vostri canali ufficiali? “Sì, per la sfida contro la Samb ci siamo già attivati e, al 99% la partita sarà visibile sulla pagina Facebook della società”.

In chiusura, un commento sui rossoblu: riusciranno dopo la vittoria col Castelfidardo a sbloccarsi e a risalire la classifica? “Sono sicuro di sì, San Benedetto è una realtà importante, il sogno di tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio. Personalmente la affrontai da avversario quando ero a Teramo e sono consapevole che è una grande città ed una grande piazza. Auguro il meglio alla Samb, affinchè possa tornare nelle posizioni che merita. Magari da lunedì”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.