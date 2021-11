SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di mister Antonioli alla vigilia della trasferta di domenica contro la Vastese.

“Vasto è una tappa fondamentale per vedere di che pasta siamo fatti. Dobbiamo dare continuità di prestazione, perchè ancora non abbiamo fatto niente. E’ una partita difficile su un campo piccolo, contro avversari “scorbutici”.

“La Vastese è in un momento di difficoltà, che non merita la classifica che ha. Questo è un’insidia perchè nei momenti di difficoltà le squadre si compattano e tirano fuori l’orgoglio. A me interessa l’atteggiamento della mia squadra, perchè sopratutto contro la Samb tutti vogliono dare qualcosa in più”.

Situazione infermieria? “Non è migliorata di molto, l’unico dubbio è Angiulli che valuteremo meglio domani. Gli altri infortunati non sono stati recuperati. Questo non è un alibi, tutti i ragazzi sono preparati”.

