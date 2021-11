TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 13 novembre, dalla Questura di Teramo.

Personale della locale Squadra Mobile in esecuzione dell’Ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di L’Aquila ha tratto in arresto un 51enne di Teramo, ai fini dell’espiazione della pena di anni 1 e giorni 19 di reclusione per il reato di truffa.

Personale del Posto Polfer di Giulianova, durante l’attività di vigilanza della tratta ferroviaria di questa provincia, a seguito di segnalazione di scomparsa, ha intercettato e soccorso un’anziana persona in evidente stato confusionale che camminava pericolosamente lungo la linea ferroviaria.

Gli agenti , dopo averlo posto in sicurezza lo hanno affidato alle cure del personale sanitario.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.