SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sul raccordo autostradale Ascoli Piceno-Porto d’Ascoli nell’ambito del piano di riqualificazione avviato da Anas (Gruppo Fs Italiane).

Il programma prevede, in particolare, il rifacimento della pavimentazione per l’intera estensione dell’arteria, con realizzazione di asfalto drenante, miglioramento delle pendenze e delle opere idrauliche in modo da elevare lo standard di servizio e il livello di sicurezza in caso di pioggia.

Per consentire l’avanzamento dei lavori, è provvisoriamente chiuso lo svincolo di Monteprandone e l’innesto sulla Statale 16 “Adriatica” in direzione Ascoli Piceno.

Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì prossimo, 19 novembre.

