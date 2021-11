SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sull’A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione di un metanodotto, in orario notturno, dalle 2 alle 6 di venerdì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.