SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Istituzioni a confronto.

Si è riunita nel pomeriggio di ieri, 11 novembre, la commissione per l’assegnazione del Gran Pavese Rossoblù. Con il sindaco Antonio Spazzafumo c’erano i suoi predecessori Pasqualino Piunti, Giovanni Gaspari, Paolo Perazzoli e Piero Ripani, il presidente del Consiglio comunale Eldo Fanini, Lorenzo Marinangeli in rappresentanza della minoranza consiliare, Fabrizio Capriotti per la maggioranza, Nicola Piattoni per l’organismo di partecipazione.

Dal proficuo e stimolante confronto sono emersi diversi nominativi, tutti meritevoli di ottenere il riconoscimento, ed è stato dato mandato al sindaco Spazzafumo di individuare quelli che riceveranno il premio nell’edizione 2021.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.