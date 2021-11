SANBENEDETTO- Domenica 14 novembre al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, andrà in scena “Chiamatemi Pig Gi” alle ore 17. Questo è il primo spettacolo di “Ritratti fanciulli”, la sezione dedicata ai più piccoli della Stagione teatrale “Ritratti”, realizzata dall’Associazione Caleidoscopio, grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e al sostegno della Regione Marche.

Come ogni edizione, anche quest’anno il Cineteatro riserva una particolare attenzione al teatro ragazzi; sono proprio i bambini, infatti, a vedere per primi la magia del teatro, di un luogo in cui tutto è finto ma tutto è vero.

Per far immergere i più piccoli in questo mondo, il Cineteatro non si limita a proporre la visione degli spettacoli presenti in programmazione, ma li invita a mettersi in gioco in prima persona partecipando a due laboratori, uno di teatro e uno sul pensiero creativo.

La programmazione prevede:

–Sabato 13 novembre dalle 15 alle 17.30, ci sarà lo stage di teatro per bambini, con l’ Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, Rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni (numero di partecipanti: minimo 7 e massimo 15).

A seguire domenica 14 novembre lo spettacolo per i più giovani “Chiamatemi Pig Gi”, che parla di un giovane erede che per non salire sul trono scappa e si ritrova in un circo, tra personaggi bizzarri e prove che gli faranno scoprire i propri talenti.

A dicembre invece ci sarà un altro appuntamento per i più piccoli sabato 11 dalle 16 alle 17.30, con il laboratorio online sul pensiero creativo con AltiSensi – Filosofia per la creatività; rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Domenica 12 Dicembre, invece, alle ore 17 andrà in scena “UCCI! UCCI! Pollicino e altre fiabe”, di Stivalaccio Teatro.

Presso il botteghino del teatro o contattando l’Associazione Caleidoscopio, fino a sabato 13 novembre, sarà possibile acquistare il pacchetto “Ritratti fanciulli”, comprendente sia i due spettacoli che i laboratori, e approfittare di un’imperdibile sconto!

Per scoprire di più sugli spettacoli della Stagione e sui laboratori è possibile visitare le pagine social del Cineteatro o la pagina www.cineteatrosanfilipponeri.com/stagione-ritratti-2021.

Si ricorda inoltre che per l’ingresso agli eventi è necessario esibire il Green Pass. Sono escluse le persone al di sotto dei 12 anni o esenti sulla base di idonea certificazione medica.

