Disagi alla circolazione in entrambe le direzioni

GROTTAMMARE – Viabilità rallentata nella serata dell’11 novembre in Riviera.

A14 chiusa fino alle 6 del 12 novembre per lavori tra Grottammare e Pedaso in entrambe le direzioni e circolazione in tilt sulla Statale 16.

Disagi alla circolazione lungo tutta la costa picena e sull’Adriatica con tanti tir in strada.

È consigliata prudenza e pazienza agli automobilisti in viaggio su questo tratto.

