CUPRA MARITTIMA – Scontro nel pomeriggio dell’11 novembre lungo la costa picena.

Incidente stradale fra auto e scooter secondo le prime indiscrezioni a Cupra Marittima.

Soccorso dal 118 un giovane in sella al ciclomotore, è stato portato in ospedale a San Benedetto per ulteriori cure mediche.

Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine.

