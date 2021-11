SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La società As Sambenedettese s.r.l., in persona del suo Presidente Roberto Renzi, con riferimento alla decisione odierna assunta dal Tribunale… Continua »

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La società As Sambenedettese s.r.l., in persona del suo Presidente Roberto Renzi, con riferimento alla decisione odierna assunta dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, in ragione delle sanzioni disposte, intende rendere noto di aver già dato formale incarico al proprio legale per proporre impugnazione alla Corte Federale d’Appello Figc nei termini previsti dalla normativa federale sportiva”.

Così il Club rossoblu reagisce alle inibizioni comminate al presidente Roberto Renzi (due mesi) e al suo vice Giuseppe Colucci (sei mesi). La società dovrà anche pagare 3 mila euro di ammenda.

Di seguito la sentenza integrale

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE COMPOSTO DA:

Carlo Sica – Presidente;

Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Valentina Ramella – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante Aia;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 11 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale 896 /23pf21-22/GC/blp del 3 agosto 2021 nei confronti di Roberto Renzi, Giuseppe Colucci e della società As Sambenedettese Srl, il seguente

dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

-per il Roberto Renzi, mesi 2 (due) di inibizione;

– per Giuseppe Colucci, mesi 6 (sei) di inibizione;

– per la società As Sambenedettese Srl, euro 3 mila di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente

del Tribunale Federale Nazionale 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE

Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 11 novembre 2021.

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

