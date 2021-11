SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’approvazione del Piano dei Rifiuti giunta lo scorso 12 ottobre dall’Ata di Ascoli Piceno, arriva la risposta di ventidue società tra movimenti, associazioni, comitati e cittadini attraverso una lettera indirizzata al neo-sindaco Spazzafumo. Ecco di seguito la comunicazione giunta in redazione.

“Le scriviamo come Movimenti, Associazioni, Comitati, cittadine e cittadini preoccupati che si sono attivati in relazione alla preoccupante situazione che sta vivendo il territorio provinciale e relativamente alla deliberazione dello scorso 12 ottobre dell’Ata Ascoli Piceno con l’approvazione di un piano rifiuti che prevede la realizzazione di tre mega impianti sovradimensionati rispetto alle esigenze locali come la vasca zero per oltre 900 mila metri cubi di discarica e il Biodigestore da 40 mila tonnellate e il Tmb per trattare 80 mila tonnellate di rifiuti.

Siamo estremamente preoccupati per la salute pubblica e per il futuro del nostro territorio e per le ricadute che questi impianti così sovradimensionati (più di tre volte i fabbisogni) avranno sulla nostra salute e su quella dei nostri figli, destinando questo territorio ad accogliere i rifiuti provenienti da altre località.

Sappiamo che tecnici ed avvocati stanno lavorando per un ricorso al Tar contro tale decisione e per l’annullamento della deliberazione del 12 ottobre, sia perché il presidente Fabiani era decaduto dal ruolo, e sia perché l’amministrazione comunale che Lei oggi rappresenta era in fase di ballottaggio e il Sindaco uscente poteva gestire solo l’ordinario, mentre riteniamo che tali decisioni abbiano valenza straordinaria poiché impegnano territorio ed amministrazioni per un lungo arco di tempo.

Ci rivolgiamo a Lei perché vorremmo confrontarci sulle prospettive relative alla gestione provinciale dei rifiuti e presentare le nostre perplessità, frutto di lavoro e confronto di anni su questi temi. Le chiediamo, quindi, un incontro con una nostra ristretta delegazione per un confronto sull’argomento da svolgersi in tempi rapidi viste le scadenze in essere.

Nel ringraziare per l’attenzione restiamo in attesa di un suo cortese e rapido riscontro”.

Queste le realtà aderenti all’iniziativa: Acli – Terra Ascoli Piceno, Arci Piceno Fermano, Ascolto & Partecipazione, Associazione di valorizzazione e tutela della Valdaso, Associazione I Care, Cambia San Benedetto, Casa Comune Fermo, CittadinanzAttiva Ascoli Piceno, CittadinanzAttiva San Benedetto del Tronto, Com. Aria Pulita Castel di Lama, Villa Sant’Antonio, Comitato Ci Rifiutiamo Ascoli Piceno, Comitato Fermiamo il consumo di suolo, Comitato spontaneo Acqua Pulita, Comitato spontaneo Le buone acque del Pescara, Comitato Tutela del Bretta, Dipende da Noi Ascoli Piceno, Dipende da Noi Fermo, Gas Gasper – Ascoli Piceno, Legambiente – circolo di Ascoli Piceno, Legambiente – circolo Lu Cucale San Benedetto del Tronto, Obiettivi Comuni per Offida, Tavolo Piceno Acqua Bene Comune.

