GROTTAMMARE – Iniziativa sociale e culturale.

La Sala Kursaal di Grottammare ospiterà domenica pomeriggio una conferenza – concerto del cantautore Lucio Matricardi (17.30). “Caporali e confini” è il titolo dell’iniziativa che punta a superare il valore artistico dell’appuntamento, offrendo lo spunto per approfondire il tema del caporalato e dello sfruttamento del lavoro, argomento di grande attualità anche in questi giorni e non solo nei territori del sud Italia.

Il programma, infatti, prevede anche la presentazione del filmato “La manna dal cielo”, scritto e diretto dal regista Alessandro Negrini sull’omonima canzone di Lucio Matricardi, liberamente ispirata alla storia di Paola Clemente, bracciante morta a San Giorgio Jonico mentre era intenta all’acinellatura dell’uva. Seguirà una conferenza-dibattito con la partecipazione dei giornalisti Andrea Braconi, Maurizio Blasi, ex caporedattore Tgr Marche, e Daniele Lanni, segretario Cgil di Ascoli Piceno.

Iniziativa a cura dell’associazione Il Bianconiglio. Ingresso libero. Partecipazione con green pass e mascherina, prenotazione consigliata al numero 340.3701937.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.