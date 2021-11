MONTEPRANDONE – Gradito ritorno di una tradizionale iniziativa nel Piceno.

Si è tenuta l’11 novembre presso la sala consiliare del comune di Monteprandone la conferenza stampa per la presentazione dell’imminente festa del patrono San Giacomo della Marca.

Dal 20 al 28 novembre, infatti, Monteprandone festeggia il suo santo patrono con tutta una serie di eventi diffusi dal Santuario al Borgo Antico.

Quest’anno il calendario di iniziative risulta particolarmente ricco vista la ricorrenza del ventennale del rientro delle spoglie del santo da Napoli alla sua terra natia.

Per otto giorni il territorio di Monteprandone si arricchirà di eventi religiosi e civili che spaziano dalla spiritualità all’enogastronomia, passando per arte e natura.

Il programma dei festeggiamenti gode del patrocinio e del sostegno della Regione Marche, del Bim (Bacino Imbrifero del Tronto e Servizi Distribuzione), del patrocinio della provincia di Ascoli Piceno e della Banca Piceno.

Il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi commenta così la ricorrenza: “Dopo due anni di stop per la pandemia abbiamo deciso di ricominciare con rinnovato vigore le celebrazioni per le festività del nostro patrono. Questo ventennale per noi rappresenta una specie di anno zero nonché un’occasione importante per rilanciare l’economia del nostro borgo”.

Alle sue parole fanno eco quelle del Padre Guardiano del Convento di San Giacomo Padre Michele Massaccio che aggiunge: “San Giacomo ci insegna che anche un singolo individuo può fare davvero tanto. Per noi dell’ordine non è semplicemente una figura di ispirazione, ma è anche una presenza di riferimento imprescindibile“.

L’intervento finale è stato quello dell’Assessore alla Cultura Roberta Iozzi che ha concluso: “Ci tengo a ringraziare le forze territoriali senza le quali la realizzazione di questa iniziativa non sarebbe stata possibile. Abbiamo convogliato tutte le ricchezze del territorio verso la festività di San Giacomo, da questo è nata una sinergia molto utile tra eventi religiosi e civili”.

Per informazioni ulteriori: https://www.monteprandone.gov.it/eventi/torna-la-festa-del-patrono-a-monteprandone-una-settimana-di-eventi-per-anima-e-corpo/

