SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in Riviera nella mattinata dell’11 novembre.

Incidente, per cause ancora in fase di accertamento, sulla Statale 16 a San Benedetto vicino alla salita dei leoni fra mezzi, un’auto secondo le prime indiscrezioni si è ribaltata.

Sul posto mezzi di soccorso e la Polizia Municipale.

Seguiranno aggiornamenti

