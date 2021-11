SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la seconda vittoria ottenuta con il Castelfidardo, la prima di Antonioli, la Samb andrà in trasferta a Vasto. Si giocherà presso lo Stadio Comunale “Aragona” di Vasto domenica 14 novembre alle ore 14:30.

I biancorossi lo scorso anno hanno partecipato al campionato di Serie D Girone F e hanno ottenuto la salvezza posizionandosi al 9° posto in classifica con 48 punti (incluso un punto di penalizzazione).

Per quanto riguarda il campionato in corso, al momento, la squadra abruzzese occupa il 14° posto a 7 punti a pari merito con la Sambenedettese. Sono 5 i risultati utili ottenuti: 1 vittoria con il S.N. Notaresco, 4 pareggi con Fano, Vastogirardi, Castenuovo Vomano e Chieti. Le sconfitte refilate sono 3, ottenute con Matese, Castelfidardo e Tolentino. Tra le file dei biancorossi molti ex Samb tra cui anche il giovane Lorenzo Panaioli.

Giocatori da tenere d’occhio: Nicolas Di Filippo, difensore esperto ed ex rossoblu che ha giocato con la maglia della Samb nel 2016-2017 collezionando 20 presenze. Vanta più di 200 presenze in carriera tra Serie B (Lanciano), Serie C, Serie C e Serie D. Nel 2018 è sceso per la prima volta in Serie D indossando la maglia del Prato. Dal 2019 si trova nella formazione biancorossa con la quale ha ottenuto 50 presenze e 3 gol fino ad oggi.

Francesco Agnello, centrocampista esperto, che vanta più di 200 presenze in Serie C indossando per diversi anni le casacche dell’Aquila e dell’Albinoleffe, Melfi Catanzaro e Rimini. Lo scorso anno ha giocato con la Robur Siena dove ha collezionato 19 presenze e 2 gol e ottenuto il quinto posto del campionato di Serie D, dove in seguito i bianconeri verranno ripescati e ammessi alla Serie C. Quest’anno ha iniziato una nuova avventura accasandosi alla Vastese dove al momento ha giocato 6 partite.

Jonatan Alberto Alessandro, attaccante italo-argentino ed ex rossoblu che è approdato alla Samb nel dicembre 2014, quando all’epoca sulla panchina era presente Silvio Paolucci. Per lui 12 presenze e 3 reti con i marchigiani. In carriera vanta più di 350 presenze e 98 gol tra Serie C1, Serie C2 e Serie D. Ha indossato molte maglie tra cui quella della Ternana, del Cosenza, del Campobasso e del Latina. Per lui le stagioni più prolifiche sono nelle due esperienze al Campobasso: nel 2015-2016 15 gol in 34 presenze e nel 2018-2019 13 gol in 23 presenze. Lo scorso anno ha indossato la maglia del Latina dove ha collezionato 28 presenze e 9 gol e ottenuto il secondo posto in classifica. Successivamente i nerazzurri vinceranno i play-off e verranno ripescati in Serie C. Per lui fino ad ora 7 le presenze e 4 i gol segnati con la maglia della Vastese.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.