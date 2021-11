SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 10 novembre, dal Comune di San Benedetto e dal sindaco Antonio Spazzafumo.

I pronunciamenti della magistratura sul tema dell’apertura al mercato delle concessioni demaniali devono indurre la politica a mettere mano in modo organico al settore.

Ci sono i tempi per farlo, e farlo bene, senza penalizzazioni ingiustificate e in modo armonico con la disciplina attuata da altri Paesi. Sappiamo bene che il tema della concorrenza è fondamentale per adeguarci alle direttive comunitarie, oggi più che mai in piena fase di attuazione del Pnrr, ma è indispensabile assicurare condizioni di premialità ai tanti piccoli imprenditori che, in questi anni, hanno investito sulle concessioni valorizzando il patrimonio pubblico.

