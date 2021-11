Da segnalare “The French Dispatch”, del regista francese Wes Anderson, premiato a Cannes nel 2021, e il film restaurato del regista americano David Linch, “Mulholland Drive”, proposto in versione originale sottotitolata.

CUPRA MARITTIMA – A partire da giovedì 11 novembre è in proiezione al cinema Margherita di Cupra Marittima l’atteso film di Wes Anderson, “The French Dispatch”, presentato a Cannes 2021. Un cast stellare, inquadrature curate, tanta ironia, grande attenzione a tutti i dettagli della scenografia e dei dialoghi sono gli ingredienti di questo film, come di tutti i precedenti film del regista.

In programmazione anche “Il bambino nascosto” di Roberto Andò, film di chiusura della 78^ Mostra del Cinema di Venezia, una storia intima e intensa tra debolezze e coraggio civile, interpretata da un bravissimo Silvio Orlando nei panni di un professore di pianoforte nella Napoli più complessa, e il film per tutta la famiglia “La famiglia Addams 2” di G. Tiernan, C. Vernon, L. Brousseau, K. Pavlovic.

A chiudere la settimana il restaurato “Mulholland Drive” di David Lynch, in occasione dei venti anni dalla sua uscita in sala. Uno degli indiscussi capolavori della fase matura di David Lynch, questo film possiede tutti gli ingredienti del romanzo dell’‘abbandono, esaltati da un’atmosfera noir particolarmente in sintonia con un progetto narrativo centrato sui sentimenti.

Per l’occasione, giovedì 11 novembre, alle ore 18,00 sulla pagina Facebook del Cinema Margherita di Cupra Marittima sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming, in collaborazione con il Cinema Arsenale di Pisa, con Mary Sweeney, produttrice e montatrice di “Mulholland Drive” ,e con Andrea Peraro della Cineteca di Bologna.

Durante le proiezioni saranno garantite tutte le disposizioni anti Covid attualmente in vigore.

E’ possibile prenotare o acquistare on line dal sito www.cinemamargherita.com e ricevere la programmazione direttamente su Whatsapp scrivendo “ok” al numero 391.7156986.

Obbligo del Green pass e della mascherina.

La programmazione dal 11/11 al 17/11/2021:

THE FRENCH DISPATCH di Wes Anderson (USA 2021, 108′)

Cannes ’21

Il decimo film del cineasta è stato definito una “lettera d’amore al giornalismo e ai giornalisti”. Racconta, infatti, vicende e personaggi legati alla redazione parigina del quotidiano French Dispatch

giovedì 11/11 ore 21,15

venerdì 12/11 ore 19,00

sabato 13/11 ore 17,00-21,15

domenica 14/11 ore 17,00- 21,15

lunedì 15/11 ore 19,00 (vers. in lingua originale inglese con sott. in Italiano) -21,15*

*ingresso ridotto

IL BAMBINO NASCOSTO di Roberto Andò (ITA 2021, 110′)

Un professore solitario e un bambino che si nasconde da una vendetta.

giovedì 11/11 ore 19,00

venerdì 12/11 ore 21,15

sabato 13/11 ore 19,00

domenica 14/11 ore 19,00

LA FAMIGLIA ADDAMS 2 di G. Tiernan, C. Vernon, L. Brousseau, K. Pavlovic. (USA/GB/CD 2021, 93′)

I coniugi Gomez e Morticia, dovranno fare i conti con l’età dei loro due figli e arrendersi all’idea che Mercoledì e Pugsley non sono più due bambini.

venerdì 12/11ore 17,00

sabato 13/11 ore 15,30

domenica 14/11 ore 15,30

Il cinema ritrovato restauro in 4k per il 20° anniversario:

MULHOLLAND DRIVE di David Lynch (FR/USA 2001)

versione originale in inglese sottotitolata in italiano

Dopo aver perso la memoria in un incidente sulla strada Mullholland Drive, una donna e un’aspirante attrice cercano indizi e rispose a Los Angeles in un’intricata avventura che oscilla tra sogno e realtà.

martedì 16/11 ore 18,30 – 21,00

mercoledì 17/11 ore 21,00

ingresso unico 5,00€

