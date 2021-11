SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 10 novembre, dal Comune di San Benedetto e dell’assessora alle pari opportunità Lina Lazzari.

Relativamente alla videoconferenza che ha come tema “Forza e fragilità dell’uomo oggi” di giovedì 18 novembre sulla tutela degli uomini vittime di violenza, vorrei precisare un concetto che è alla base di ogni convivenza civile e cioè che la violenza va condannata comunque, in qualsiasi forma si presenti. Nello specifico, va condannata la piaga sociale delle violenza di genere rispetto alla quale occorre finalizzare maggiori sforzi e impegno.

Proprio per questo motivo vorrei sottolineare la non opportunità che la materia venga fatta oggetto di contrapposizione politica o di visioni parziali e quindi per questo negative perché vanno a detrimento della complessità e serietà del problema che sinceramente va affrontato in tutte le sue sfaccettature. Va sottolineato comunque che le violenza nei confronti della donna, e purtroppo il femminicidio, costituisce dolorosamente una piaga sociale e, oserei dire, una vera e propria emergenza.

Distrarre allora l’attenzione dal problema risulta in questo momento fuorviante e, nel peggiore dei casi, negazionista. Su questo piuttosto vanno uniti gli sforzi e trovate le occasioni di un lavoro comune. Per questi motivi ho chiesto alla Dirigente competente di non procedere alla concessione del patrocinio alla iniziativa in oggetto.

