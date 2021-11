FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone: un 27enne nordafricano per soggiorno illegale nel nostro territorio e una 49enne del Nord Italia per truffa poiché aveva simulato una raccolta fondi per conto di un’associazione animalista intascando una parte delle donazioni.

Inevitabili i provvedimenti presi, notizie diffuse dall’Arma fermana tramite nota stampa il 10 novembre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.