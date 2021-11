Sono aperte le iscrizioni al Circolo dei Sambenedettesi per l’anno 2022

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aperta la campagna di iscrizioni per l’anno 2022 al Circolo dei Sambenedettesi. Con un’esperienza di 50 anni di impegno per la città, il circolo apre nuovamente le porte a nuovi iscritti perché ciascuno può dare il proprio contributo allo sviluppo e al benessere di San Benedetto.

La sede del Circolo, in via Bragadin 1, al primo piano del Mercato Ittico, è aperta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19,30. A tutti i soci verrà dato in omaggio l’abbonamento alla rivista “Lu Campanò”, oltre a gadget e libri della tradizione sambenedettese.

Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero: 0735/585707 o consultare il sito: www.circolodeisambenedettesi.eu e/o la pagina Facebook Circolo dei Sambenedettesi.

