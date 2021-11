Buon risultato per i due atleti della Lega Navale Italiana di San Benedetto. Federico Emiliani si è piazzato al quinto posto, Paolo Nepi all’ottavo. vincere è stato Matteo Attolico della Lega Navale Italiana di Procida

di Angelica Montozzi

SANTA MARINELLA – La stagione velica 2021 di O’pen Skiff si è conclusa a Santa Marinella con la Coppa dei Campioni. La regata vedeva in acqua 20 tra i migliori atleti tra i 13 e i 17 anni, selezionati dalla Rank List nazionale, darsi battaglia nel corso delle 15 regate.

Due erano i giovanissimi portacolori della Lega Navale di San Benedetto, entrambi nella categoria Under 13: Federico Emiliani e Paolo Nepi.

Dopo un buon inizio della prima giornata di regate, in cui erano rispettivamente al secondo e quarto posto in classifica, nella seconda giornata di gare, caratterizzata dal forte vento che non si adatta bene alle loro caratteristiche tecniche, hanno perso parecchi punti. La classifica finale vede Federico Emiliani al quinto posto e Paolo Nepi all’ottavo posto. A vincere è stato Matteo Attolico della Lega Navale Italiana di Procida.

Appuntamento a marzo 2022 per la nuova stagione agonistica.

