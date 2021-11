SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piccole e giovani, eppure crescono bene. E’ questa la sintesi dell’analisi che il Centro studi della Cna delle Marche ha svolto per la Cna di Ascoli, sull’evoluzione delle nuove imprese e della start-up nel Piceno. Tanto che a fine giugno 2021 la nostra è risultata la quarta provincia in Italia per numero di nuove imprese giovanili e innovative avviate.

“Come si intravede da questi dati – commenta Selene Re, presidente dei giovani imprenditori Piceni e neonominata nella presidenza di Cna nazionale Giovani – negli ultimi 4 anni abbiamo un netto miglioramento sulla creazione di nuove imprese non solo rispetto al 2020 ma anche rispetto al 2019. Questi dati ci aiutano a comprendere meglio come ci sia un comportamento positivo rispetto alla creazione di nuove imprese. Una delle nostre richieste è la sburocratizzazione delle pratiche a partire dalla presentazione della domanda, del business plan e della documentazione che dovrebbe avvenire esclusivamente online, attraverso piattaforme dedicate. Con il gruppo giovani imprenditori Marche puntiamo a sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccola imprenditoria giovanile e femminile creando dei corsi formativi per giovani che vogliono intraprendere la strada dolce e complicata dell’imprenditoria”.

“Loro ci mettono impegno e passione – commentano la presidente della Cna Picena Arianna Trillini e il direttore Francesco Balloni – ma come Associazione registriamo soddisfazione e orgoglio per aver contribuito a creare, con l’apporto di Selene Re e di tanti altri imprenditori un gruppo provinciale di Cna Giovani in grado di fare squadra e di formulare proposte operative e concrete”.

Per leggere i dati clicca QUI

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.