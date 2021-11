Balloni:”I bonus per la riqualificazione energetica e per la valorizzazione degli edifici stanno producendo effetti positivi sulla crescita economica. Pertanto sono incomprensibili limitazioni che riducono la platea dei beneficiari”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Limitare la platea dei beneficiari del Superbonus 110% e depotenziare il bonus facciate sono in aperto contrasto con l’orientamento espansivo della manovra varata dal Governo e penalizzano soprattutto il sistema delle micro e piccole imprese. E’ quanto ribadisce Cna in attesa di conoscere il testo definitivo del Ddl Bilancio che sarà presentato a breve in Senato.

“I bonus per la riqualificazione energetica e per la valorizzazione degli edifici – precisa Francesco Balloni, direttore della Cna Picena – stanno producendo effetti positivi sulla crescita economica. Pertanto sono incomprensibili limitazioni che riducono la platea dei beneficiari”.

In particolare la Cna Picena esprime contrarietà all’introduzione del tetto Isee per godere della proroga del Superbonus 110% in riferimento alle singole unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti. Contrarietà anche sulla eliminazione della facoltà di cessione del credito sugli altri bonus per l’edilizia.

“Modificare continuamente le misure genera incertezza e confusione – conclude Balloni – con l’effetto di frenare il percorso virtuoso. Necessario invece dare continuità al sistema degli incentivi e fissare in un orizzonte temporale certo qualsiasi evoluzione normativa”.

