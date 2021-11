SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci è giunto in redazione un comunicato, che riportiamo, dell’associazione Liberə Tuttə, che chiede una presa di posizione chiara da parte dell’attuale amministrazione Spazzafumo su quali politiche ed iniziative intenda portare avanti nei confronti di donne, soggettività LGBTQIA+, persone vittime di razzismo e discriminazioni.

“I ruoli amministrativi passano, le ambizioni reazionarie no.

E quindi eccoci di nuovo qui, a prenderci l’ennesimo schiaffo in faccia nel periodo subito a ridosso del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza dell’uomo sulla donna.

I 5 anni appena conclusi dell’amministrazione Piunti ci hanno abituato a questo e ben altro (tipo nel 2019: invitare un blogger noto misogino che si prende gioco delle donne sfigurate con l’acido ad un convengo chiamato “Alla ricerca del carnefice”… quando si dice fare una scelta di gusto! Invito fortunatamente annullato a seguito della pioggia di polemiche che colpì l’evento e l’amministrazione).

Noi lo abbiamo detto, ripetuto, chiarito, esplicitato e scandito. Mancano giusto i segnali di fumo poi davvero le avremmo provate tutte! Eppure siamo da capo, ci troviamo di nuovo a dover ribadire quanto la violenza subita dagli uomini differisca in modo fondamentale da quella vissuta dalle donne. La prima, sebbene certamente reale, non può connotarsi come un emergenza strutturale e sistemica che permea la società a tutti i suoi livelli.

Violenza domestica, psicologica, economica, stalking, vessazioni verbali e fisiche, cat-calling, molestie in strada, prevaricazioni sul posto di lavoro, abusi di potere, femminicidi: le modalità in cui viene agita la violenza patriarcale subita dalle donne – IN QUANTO DONNE – sono infinite, spesso sottovalutate, sminuite quando non addirittura ignorate dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine che si dimostrano quando va bene impreparate, quando va male machiste e pregiudizievoli.

La violenza di cui certamente anche un uomo può essere vittima è da imputare a quello stesso sistema patriarcale (dal quale, lo ricordiamo, nessunə si salva) che viene introiettato in modo trasversale e dunque potenzialmente agito nelle sue modalità peggiori, da e su chiunque!

Ma svalutare la realtà, la particolarità e la rilevanza a se stante di due fenomeni differenti, mettendo tutto sullo stesso livello suggerendo di introdurre il termine “debolicidio” (fonte: https://www.ilmascalzone.it/2018/03/la-violenza-non-ha-sesso-uomini-e-donne-uniti-per-contrastare-il-debolicidio/) al posto del ben più scomodo “femminicidio” con 94 donne uccise solo nel 2021, ci pare sicuramente irrispettoso ma soprattutto pericoloso.

Non consentiremo alla piaga della violenza patriarcale di essere svalutata nella sua gravità da atteggiamenti benaltristi alla “parlateci di Bibbiano”! Così come non accettiamo che un tema così delicato, come la violenza di cui anche gli uomini possono essere vittime, venga utilizzato solo come controparte dialettica tesa a svalutare il dramma dei femminicidi.

Perché sì certamente anche gli uomini meritano tutela, ovviamente è necessario che lo Stato si prenda carico delle situazioni di fragilità e vulnerabilità che ogni suə cittadinə può trovarsi a vivere. Ci pare chiaro che il germe della violenza abbia la possibilità di attecchire in qualunque individuo, indipendentemente dall’identificazione di genere o dal sesso biologico, indipendentemente da fedi religiose o parti politiche!

Ma 94 donne uccise da familiari, partner ed ex partner non possono lasciarci indifferenti! Non possono essere ignorate e non possono essere inserite in un calderone che riappiana tutto con un irrealistico, inadeguato ed irrispettoso: siamo tutti uguali. Perché no, non è così!

Chiediamo quindi all’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, alla neo Assessora alle Pari Opportunità Lina Lazzari e al nuovo Sindaco Spazzafumo di dissociarsi da iniziative di questo genere, di non concedere il patrocinio e di comunicare alla comunità cosa intende fare della ormai tristemente nota panchina “inclusiva” che di inclusivo non ha proprio niente.

Vogliamo una presa di posizione chiara da parte di questa amministrazione, rispetto a quali politiche ed iniziative intende portare avanti nei confronti di donne, soggettività LGBTQIA+, persone vittime di razzismo e discriminazioni. Auspichiamo ovviamente un radicale cambio di rotta rispetto a quanto osservato nel corso degli ultimi anni, memori delle dichiarazioni fatte dall’allora Candidato Sindaco Antonio Spazzafumo in occasione del confronto da noi moderato la scorsa estate”.

