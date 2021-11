SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa sabato 6 novembre la quarta giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Ad aprire il turno è stata la Sordapicena che si è vista sconfitta dalla Futsal L.C. in casa per 1-5. Per i padroni di casa a segno soltanto Giosia. Altro successo, il quarto consecutivo, per lo Sporting Grottammare che conferma il proprio stato di forma battendo per 7-3, tra le mura amiche, la San Benedetto City. Per i padroni di casa a segno: Deogratias, Manfroni, Rosati, Taffora doppietta e Lini doppietta. Mentre per gli ospiti le marcature sono: Perisco e Bastianelli doppietta.

Rimangono, dunque, a 0 punti Sordapicena e San Benedetto City mentre resta aggrappato al primo posto lo Sporting Grottammare a 12 punti insieme all’Offida C5.

