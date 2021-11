Al momento i bidoni sono lungo la via ed i topi ancora in circolazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Causa l’ingente disagio dovuto all’invasione dei ratti, l‘isola ecologica del centro è temporaneamente chiusa per poter svolgere la derattizzazione.

Al momento i cassonetti sono in fila su via Mazzocchi e dovrebbero riuscire a coprire bene il volume dell’utenza, un altro problema che era emerso durante il periodo estivo, in cui l’isola ecologica era un ammasso confuso di sacchi.

Da qualche mese la situazione era diventata insostenibile ed erano arrivate delle segnalazioni da alcuni esercizi commerciali del centro, adesso qualcosa è stato fatto, ma il problema è ormai esteso e sotto gli occhi di tutti.

Quando si passeggia nei pressi dell’area, è possibile vedere i ratti, di notevoli dimensioni, sui cassonetti e sulle palme antistanti, quasi per nulla spaventati dalla presenza umana. Ormai sono quasi la nuova attrazione turistica cittadina, che suscita anche grande ilarità e spavento sopratutto tra i giovanissimi, che nel pomeriggio di sabato correvano a cercarli nei dintorni.

Attendiamo gli sviluppi e speriamo che questo problema venga debellato alla radice.

