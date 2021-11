CHIARAVALLE (AN) – Tutto facile per l’Handball Club Monteprandone a Chiaravalle. La squadra di coach Andrea Vultaggio ha centrato la seconda vittoria in campionato, confermando il buon avvio di stagione.

41-17 il risultato finale in favore dei blu, che già nel primo tempo hanno ipotecato la sfida, andando al riposo sul 23-6. Nella ripresa Vultaggio ha dato spazio a tutti i ragazzi dell’Under 17, ricavandone buone indicazioni.

“Siamo ancora in pieno rodaggio” – commenta il tecnico monteprandonese – Il lavoro da fare é molto e qui a Chiavaralle abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere. La prossima gara, domenica, ci metterà di fronte Cingoli, che rappresenta il serbatoio della prima squadra, capace di veleggiare a punteggio pieno nel campionato di serie A2 e grandissima favorita per il ritorno nella massima serie. Dovremo sfoderare una delle prestazioni migliori per non sfigurare in casa della squadra forse con più talentuose del nostro torneo” conclude Vultaggio.

HC Monteprandone a punteggio pieno in classifica, insieme a Lions Teramo e HC Città Sant’Angelo.

Questi i giocatori (e le rispettive marcature) che hanno battuto Chiaravalle:Balmus 2, Cani 1, Capocasa, Carlini 4, Di Girolamo 8, Evangelista 2, Grilli 1, Khouaja 7, Lattanzi, Mattioli 1, Mucci, Parente 3, Salladini 2, Simonetti 4, Tritto, Vagnoni 6.

