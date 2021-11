Il presidente lo ha fatto in un modo, ma principalmente, in un momento che noi riteniamo sbagliati: al termine di una partita. Ma l’ha fatto. Ora che ha sciolto la lingua come Zaccaria nella Bibbia, noi cercheremmo appena possibile di approfondire, per capire meglio quale futuro si profila per la società rossoblu

SAN BENEDETTO – Ho esaminato attentamente la tanto auspicata conferenza stampa del presidente della Samb, alla quale non ho partecipato volontariamente con mie domande, che in altri casi non ho mai fatto mancare agli intervistati. Ho ritenuto fuori luogo che un evento, così atteso e richiesto da tutti, venisse organizzato dopo una partita di calcio quando l’argomento principale è la gara e le riflessioni sulla stessa. Nulla di male se l’intervento del presidente fosse dovuto a qualcosa accaduto in settimana e non ad una lunghissima serie di eventi che hanno riguardato lui e la società per oltre sei mesi, da maggio a ottobre 2021.

Per il momento la certezza è che, se qualcosa manca a questa società, non sono sicuramente i soldi. L’esatto contrario di quello che la Samb ha sofferto nella sua lunga storia calcistica.

Mi correggo: è stato così fino a giugno 2020 quando un certo Domenico Serafino fece intendere la stessa cosa e tutta San Benedetto abboccò, noi compresi. Ogni riferimento all’attuale A. S. Sambenedettese è chiaramente del tutto casuale, ma non è ancora ora di fare salti di gioia. Almeno noi non li facciamo, in attesa di fatti concreti che stentano ad arrivare. Non mi riferisco soltanto all’aspetto strettamente calcistico.

Anzi, ritengo che si sia allestita una rosa competitiva che potrebbe ancora vincere il campionato. Sette giocatori come Angiulli, Lulli, Ferretti (nonostante i suoi 35 anni), Ferri Marini, Knoflach, Di Domenicantonio, Alboni (nonostante i suoi 20 anni) sono una base che nessuno può vantare in serie D. Perché? Per lo stesso motivo espresso sopra: avrebbero contratti che nessuno può permettersi nel girone F.

Ma passiamo alle parole di Roberto Renzi.

Il nostro non è un investimento. Presentatemi chi dice il contrario. Non esiste nel calcio, dove serve soltanto avere cuore e passione. Un presidente che fa i conti non va bene. Qui esiste un progetto al quale crediamo e così andiamo avanti. E senza scadenza. Ho messo i soldi che era giusto mettere. Li ho presi dalla mia attività. Ho mantenuto quello che ho promesso.

Salta alla luce una contraddizione evidente: ogni progetto ha dietro un investimento, se non ha un punto di arrivo non è un progetto. Fra i tanti presidenti più recenti, nel mondo del calcio ne conosco appena due (Moratti e Squinzi) che lo hanno fatto con il cuore, ma non voglio né posso credere (magari vorrei sperarlo) che Renzi e famiglia siano all’altezza dei personaggi citati. Anche se oggi, in effetti, alla Samb i soldi non mancano. L’obiettivo è “patrimonializzare” con il calcio. Si può fare (glielo auguriamo, ce lo auguriamo) ma imprenditori come Moratti sono ormai una specie estinta e per farlo serve andare in serie A e costruire un settore giovanile che ha bisogno di tempo, dai 15 ai 20 anni, se tutto fila liscio (come ad esempio Atalanta, Udinese, Empoli ecc.). Può essere, Renzi ha detto che resterà anche 50 anni. Ha mantenuto le promesse? I fatti dicono che stiamo in Quarta Serie e che avevamo concluso il precedente campionato all’ottavo posto in classifica.

Il sindaco Pasqualino Piunti non mi ha dato retta e ha “perso la linea”, decidendo di fare bandi che gli avevo sconsigliato vivamente. Poi, riferendosi all’area Brancadoro, quando uno fa un investimento deve avere un ritorno, sennò a cosa serve? Visti i vincoli non è assolutamente conveniente. Non siamo una Onlus.

Per quanto riguarda Pasqualino Piunti, la contraddizione con ciò che aveva detto l’ex sindaco in campagna elettorale è macroscopica. Lo stesso Piunti ci disse testualmente e in diretta: “Se non era per me la Samb adesso stava in Terza Categoria”, rispondendo alla domanda che riguardava proprio la sua amicizia e collaborazione con il gruppo Renzi. Quindi l’accusa dello stesso Renzi non mi sembra una quisquilia. Oltre ad altre cose negative dette sempre dal presidente della Samb nei suoi riguardi, che meriterebbero un chiarimento.

Non è conveniente spendere denaro per acquistare l’area Brancadoro mentre lo è spenderlo. a fondo perduto, per una squadra di calcio! Roba che si è potuto permettere solo la famiglia di Giorgio Squinzi, mica è poco. Con la “piccola” differenza che il compianto presidente della Confindustria aveva il cuore, l’azienda e l’orizzonte a Sassuolo.

“Non siamo una ‘Onlus’: questa è la ciliegina sulla torta. Aggiungerei la sua frase “Dove ho preso i soldi? Qualcuno di voi me li dati per caso?” è stata una frase che, purtroppo, abbiamo sentito molto spesso dai vari presidenti negli ultimi venti anni. A prova di fatti.

Anche la frase che la Samb è l’unica squadra dilettantistica che ha il marchio “Infront”, cosa per squadre di serie A che non hanno avrebbero gradito, è in linea con quanto detto un anno fa a proposito di Accademie Calcio con squadre internazionali oppure che Ferri Marini e Mendicino hanno voluto la Samb a tutti i costi. Lo sentimmo dire anche da Maxi Lopez e da Botta. “Tutti vogliono venire a San Benedetto”. Magari sono solo coincidenze ma evitare certe affermazioni non sarebbe stato sbagliato.

Non mi piace parlare e se posso evito di farlo. Comunque a chi mi ha telefonato (esclusa la stampa alla quale non ha mai risposto. Ndd), a chi ho incontrato per strada o allo stadio ho sempre spiegato tutto…

Non rendendosi conto che così Renzi ha aggravato la sua posizione di presidente di una squadra di calcio di una città di 50 mila abitanti della quale un buon 70% soffre per i colori rossoblu. Grave perché non conosce il ruolo dei giornali che sono semplicemente un tramite tra cittadini e istituzioni (tale è la Samb per noi sambenedettesi). Insomma: ha preferito fare figli e figliastri.

Sì, c’è un’indagine in corso da parte della magistratura ascolana ma riguarda altre questioni.

Nessuno però ha osato chiedergli a quali “questioni” egli facesse riferimento. Glielo chiederemo noi appena il presidente vorrà, assieme a tutte le domande che stiamo preannunciando. E non solo. Nella speranza che egli accolga l’invito a venire gradito ospite nella nostra trasmissione “Scienziati nel Pallone”.

La speranza è che, quanto Renzi ha appena detto sia oro colato. A tal proposito nessuno gli ha chiesto perché abbia aspettato ben sei mesi. Un dubbio che, da uomo intelligente qual è, ha accennato anche lui. Dubbio sorto a chi ha sofferto per undici campionati in serie D e due in Eccellenza (e senza mai retrocedere sul campo!). Non per colpe proprie ma per chi ha finora usato la nostra gloriosa squadra di calcio per i propri comodi, ridicolizzando in tutta la nazione il nome Sambenedettese e la città di San Benedetto del Tronto.

Sbagliare ancora, nel nostro caso diventerebbe… disumano. Ne parleremo ampiamente dalle ore 19 di oggi durante la trasmissione Scienziati nel Pallone. Trasmissione alla quale lo invitiamo da oggi per lunedì prossimo, 15 novembre, ma se vuole può intervenire con un suo watts vocale o raggiungerci in redazione anche questa sera.

