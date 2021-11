Grande successo e affluenza di pubblico al teatro delle Energie, dove è stata messa in scena la commedia “Agenzia Scampamorte, prima delle quattro commedie della rassegna di Teatro Amatoriale “Commedie Nostre”, organizzata dall’associazione “Lido degli aranci” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Grottammare.

GROTTAMMARE –Grande successo e ampia presenza di pubblico sabato 6 novembre al Teatro delle Energie di Grottammare in cui è andata in scena la commedia in due atti “Agenzia Scampamorte” della compagnia “La lanterna di Diogene” di Martinsicuro, la prima delle quattro commedie della rassegna di Teatro Amatoriale “Commedie Nostre”, organizzata dall’associazione “Lido degli aranci” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Grottammare e giunta già alla sua quindicesima edizione. La rassegna dialettale grottammarese, che a causa della pandemia da Covid19 era stata sospesa nell’edizione precedente, quest’anno si svolgerà in quattro date e, per la prima volta, al Teatro delle Energie di Grottammare.

Preceduta da un momento istituzionale, che ha visto salire sul palco il Sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, e il Presidente della Lido degli Aranci, Alessandro Ciarrocchi, per un breve intervento, la serata di sabato ha regalato al pubblico presente due ore di risate e di puro divertimento grazie alla bravura degli attori e ai tanti momenti piacevoli, come, ad esempio, la “comparsata” del comico Angelo Carestia, che ha invitato il pubblico al suo prossimo Show “ 40 sfumature di Carestia” il 26 novembre, sempre al Teatro delle Energie, per celebrare i suoi 40 anni di attività artistica. Brava anche Francesca Bonanno, protagonista del video di RAI3 per il programma televisivo “I Borghi più belli d’Italia”, che per la prima volta si è cimentata in veste di presentatrice. Tra il pubblico presente in sala, anche alcuni rappresentanti della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) della Regione Marche e il Consigliere Regionale Rodolfo Novelli.

Il prossimo appuntamento è per sabato 13 novembre, sempre alle ore 21,15, con la commedia “Bugie e tradimenti” della compagnia ascolana “Li freciute”.

Per informazioni e prenotazioni: 335 6234568 e sui canali Facebook e Instagram dell’associazione “Lido degli aranci”

Prevendite presso il “Caffè’ Ramona” e il bar “Mirella” a Grottammare e presso “Laborfoto” di Domenico Campanelli a San Benedetto del Tronto.

