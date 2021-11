KNOFLACH 6+ Poco impegnato l’ultimo difensore rossoblù; rimane attento nel corso della partita e si mostra concentrato sulla conclusione di Fermani nella seconda frazione di gioco, in una delle poche occasioni create dagli ospiti. Ammonito nel finale per perdita di tempo.

ALBONI 7- Inizio tintinnante da parte del 4. Decide per molte iniziative personali spingendo spesso palla al piede ma talvolta finisce per esagerare. Nella seconda parte di gioco torna ad essere l’uomo in più della squadra, con progressioni sulla fascia, intensità e posizionamenti che ne fanno una componente imprescindibile della rosa.

VARGA 6,5 Si fa vedere poco lo slovacco, ma quando arriva un pericolo dalle sue parti risponde sempre presente. Pochi errori commessi e marcature ben definite compongono la sua prova.

ZGRABLIC 7 Altra partita convincente quella del classe 91’. Nell’impostazione di gioco chiama varie volte in causa Svarups con sventagliate per cercare di superare la prima linea bianco-verde, riuscendo a trovarlo in molte occasioni. Non sbaglia le chiusure sul 10 Rizzi, prendendogli il tempo nelle giocate. Sfiora in due occasioni la rete che avrebbe incoronato la sua prestazione, prima con colpo di testa e poi, ancora una volta su sviluppi di calcio d’angolo, con una conclusione che termina sopra la traversa, anche causa intralcio da parte di Svarups.

AMATO 6,5 Spostato Lorenzoni al centro del campo, tocca al giovane 2002 ricoprire dall’inizio il ruolo di terzino, e lo fa al meglio. Non avanza eccessivamente per non lasciare scoperta la squadra, ma quando vede spazio cerca di creare contesti di superiorità numerica importanti offensivamente. Un lavoro tattico che si fa sentire sul campo.

LORENZONI 7- Schierato come mezz’ala destra, il numero 15 compie una prova altalenante, ma tutto sommato positiva. Alterna sprazzi di grandi giocate a lacune banali. Si divora un gol fatto in apertura di match dopo un grande inserimento a tagliare l’area. Resistenza, atletismo, intensità e tempestività racchiudono la sua prova. Un pizzico di costanza in più lo consacrerebbe.

ANGIULLI 6- Performance sottotono per il capitano. Con poche conclusioni realizzate ed alcuni errori in regia, il suo lavoro si riduce più ad un compito di copertura che di attacco. Partito acciaccato dopo un colpo subito nel match infrasettimanale, a metà secondo tempo sente una riacutizzazione della botta, e decide per il cambio.

LISI 7,5 Un ottimo inizio da parte del centrocampista rossoblù, confermato dalla splendida rete realizzata al 34’ del primo tempo che sblocca e decide l’incontro. Il gol incorona una prestazione superlativa fatta di tecnica, qualità, grinta e concentrazione. Riesce a spezzare la linea difensiva ospite con vigorose progressioni, di cui una decisiva.

PERONI 7 Brillante partita per il 2000. Supporto difensivo e vivacità sulla trequarti lo rendono una spina nel fianco per il Castelfidardo. Dimostra una spiccata maestria con il pallone tra i piedi, con insidiose incursioni e attenzione in fase di non possesso. Ammonito per fallo tattico, esce al 13’ s.t. per Di Domenicantonio

SVARUPS 6 Il centro-boa rossoblù arriva spesso in anticipo su fisici contrasti aerei degni della sua imponenza, dimostrando un miglioramento nel compito di gestione e smistamento del pallone. Buca clamorosamente il pallone del 2-0 dopo l’ottimo servizio sulla fascia di Peroni. Sostituito nel finale per Mendicino.

FERRETTI 6- Dopo una gran botta dalla distanza terminato sulla traversa, il numero 7 esce un po’ dalla partita. Non frizzante come suo solito, l’esterno riceve pochi palloni e non crea occasioni dalle sue parti. Di fatto, la conclusione del primo tempo rappresenta l’unico lampo della sua partita. Esce nel finale per De Santis.

ALL. ANTONIOLI 7 Seconda partita e seconda vittoria per il nuovo allenatore della Samb. Quella scesa in campo si presenta come una rosa compatta e ben schierata, con i giocatori che sanno ciò che debbono fare in campo, ognuno concedendosi azioni personali consapevoli delle proprie capacità. Una difesa sistemata e un attacco che si cerca e si trova. Non male come inizio.

SOSTITUZIONI

DI DOMENICANTONIO (dal 13’ st) 6,5 Entra bene in partita il numero 11. Fisicità, compostezza ed imprevedibilità formano un’arma importante a gara in corso, capace di rompere l’equilibrio pre-esistente sfruttando anche la stanchezza altrui.

ISACCO (dal 17’) 6 Messo in campo per dare equilibrio alla manovra rossoblù il centrocampista classe 2000 svolge un lavoro di puro contenimento, spendendo anche il giallo per impedire una pericolosa ripartenza ospite.

AMORUSO (dal 33’ s.t.) – SV

MENDICINO (dal 35’ s.t.) – SV

DE SANTIS (dal 45’ s.t.) – SV

