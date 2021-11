SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al termine di Samb-Castelfidardo 1-0, il patron della Samb Roberto Renzi si è fermato in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Moltissimi i temi toccati: dall’aspetto prettamente calcistico, alla rovente estate appena trascorsa, dai rapporti con Piunti al terreno Brancadoro.

Renzi: “Sono contento della vittoria di oggi, ero molto deluso dalla partita contro il Vastogirardi. Voglio rimanere a San Benedetto finché la salute mi assiste, quindi spero il più a lungo possibile. Oggi ho parlato col vicesindaco Capriotti, la scorsa amministrazione di Punti aveva perso la linea, iniziando a fare bandi e ascoltando chiunque arrivasse. Gli consigliai di non parlare con Fedeli, il sindaco deve fare il notaio non il proponente. Questo ha causato ritardi, mentre la Casertana, che aveva il sindaco dalla propria parte, si è iscritta il 30 agosto. Oggi siamo in serie D, posso capire la vostra rabbia, perché sono arrabbiato anche io. Ora l’obiettivo è vincere il campionato, qualsiasi altro risultato lo considererò come un fallimento. Ci sono in ballo altri ricorsi al consiglio di Stato e al Tar, aspetteremo le sentenze. Non sono interessato all’asta per il terreno Brancadoro, l’unica cosa che voglio patrimonializzare è la Samb. I soldi che ho speso derivano tutti dalla mia società e siamo in grado si sostenere queste spese. Inoltre l’accordo con Infront è importantissimo, siamo l’unica squadra dilettantistica Infront nel mondo ed è anche grazie al grande lavoro di Faccioli che questa società sta diventando sempre più credibile per chi la vede da fuori. Ho ricevuto oltre 50 telefonate di giocatori che volevano giocare qui, abbiamo un’organizzazione che non si vede in molti club di Serie B.

