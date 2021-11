SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Secondo 1-0 consecutivo per la Samb di mister Antonioli, che dopo il Porto d’Ascoli in Coppa Italia batte di misura col medesimo risultato anche il Castelfidardo.

Queste le parole dell’allenatore rossoblu nel post gara:

“Ho visto una squadra che ci ha messo intensità e voglia di portare a casa il risultato. Affrontavamo una squadra in fiducia e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, stando attenti alla fase difensiva e cercando di sfruttare le occasioni che ci capitavano. Dobbiamo migliorare nel chiudere le partite e nel capitalizzare sotto porta, ma dopo soli 5 giorni di lavoro direi che sono soddisfatto”.

L’impressione è stata infatti che i rossoblu, con un po’ più di concretezza di Svarups ed in generale del reparto offensivo, potessero già raddoppiare nel primo tempo. “Se serve un attaccante? Puntiamo a recuperare quelli che abbiamo fuori. Oggi erano assenti Ferri Marini, giocatore importantissimo, De Sena ed Angiulli a mezzo servizio. Dobbiamo ritrovare questi uomini, portarli alla condizione massima e fare risultati che danno fiducia”.

Infine un commento sulla prestazione di Di Domenicantonio, entrato a partita in corso, capace di creare molti pericoli. Può essere una pedina importante già dall’inizio? “Di Domenicantonio è un elemento molto importante sul fronte offensivo. Non l’ho schierato dall’inizio perchè eravamo con 5 Under, per me era importante avere un giocatore esperto in panchina da inserire per spaccare la partita. Avevo solo lui con quelle caratteristiche, sa che deve migliorare ma le qualità le ha tutte”.

