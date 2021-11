Tre vittorie su tre partite per la Serie C maschile, che ha vinto 3 a 0 sulla Banca Macerata. La Serie C femminile invece si è imposta 3 a 1 su Filottrano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tre su tre per la Serie C maschile della Riviera Samb Volley e primo posto in classifica.

Ieri sera, alla Palestra Curzi, la squadra di coach Netti ha annientato per 3-0 (25-15; 25-18; 25-15) Banca Macerata. Le formazioni:

RSV: Cameli D, Cameli M, Cicchi, Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Gasparrini, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella, Paoletti (All. Netti);

Banca Macerata: Capparucci, Catalini, Cicellini, Del Grosso, Facchi, Gentili, Leonori, Maccari, Owusu, Paolucci, Pianesi, Ricottini, Valenti (All. Giacomini).

Tre set che hanno tutto sommato lo stesso copione, con i rossoblù locali sempre con il pallino del gioco ben stretto tra le mani. Vani i tentativi di rimescolare le carte da parte del coach ospite Giacomini. Girandola di cambi nel set finale da parte di coach Netti, ma cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: i maceratesi dovranno cercare i loro primi punti in classifica contro un altro avversario.

“Temevamo questo incontro – ha dichiarato Netti a fine partita – perché, a dispetto della posizione in classifica, i maceratesi potevano essere una squadra temibile. Siamo stati bravi a disinnescare da subito le loro bocche di fuoco, offrendo al pubblico presente diversi sprazzi di pallavolo ben giocata”.

La classifica sorride ai ragazzi del presidente Bianconi e regala la prima piazza ai rossoblù, seppur in coabitazione con San Severino, prossimo avversario del weekend in arrivo. Una vittoria vorrebbe dire primato assoluto oltre che dare un segnale ben chiaro alla stagione.

Altro successo anche per la Serie C femminile della Riviera Samb Volley.

Al Palasport di Filottrano le Rivierine hanno conquistato i tre punti grazie al finale di 1-3 (25-22; 15-25; 23-25; 11-25) a favore delle rossoblù. Una vittoria arrivata contro una squadra giovane ma di grande valore, con ottima qualità di gioco mostrata in campo da entrambe le rose.

Ecco le formazioni in campo:

Filottrano: Antonelli, Belvederesi, Carpera, Neba, Panichi, Papi, Pierantozzi, Quinteros, Santarelli, Tozzo, Valeri, Zappi (All. Mariani);

RSV: G. Coccia, L. Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Palestini, Pelliccioni, C. Speca, G. Speca, Spinelli, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi).

Dopo un primo set molto combattuto, deciso da alcuni errori in fase di ricezione e terminato a vantaggio delle padrone di casa, è uscita in campo la vera forza della Riviera Samb Volley. Nonostante l’emergenza causata dall’assenza di alcune titolari, le rossoblù sono riuscite a ribaltare il risultato, portando così a casa tre punti d’oro, come l’ha definiti lo stesso coach Tassi al termine dell’incontro.

Queste le sue parole: “Una bella vittoria in una partita per noi veramente importante, perché venivamo da una trasferta giocata male ad Offida. Dopo aver sistemato la ricezione, siamo usciti bene dalla situazione di svantaggio, con tecnica, cuore e pochi errori. Sono veramente soddisfatto di quello che ho visto in campo”.

Poi sulla prestazione della squadra ha aggiunto: “Nota di merito per i liberi di oggi, Pelliccioni e Di Gregorio; sono state entrambe bravissime, nonostante le poche presenze in Serie C. Questo era il primo vero banco di prova per la squadra; siamo usciti bene e ne sono contento”.

Sul prossimo incontro: “Adesso abbiamo una settimana per preparare la trasferta di Porto San Giorgio. Dovremo fare altrettanto bene; vogliamo altri tre punti”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.