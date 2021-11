SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme per il match tra Samb e Castelfidardo, valido per l’8a giornata di campionato Serie D 2021/22.

Fidalrdensi reduci da tre vittorie ed un pari nelle ultime 4 gare, Samb che è partita con il piede giusto col nuovo mister Antonioli, vincendo 1-0 in Coppa Italia contro il Porto d’Ascoli, chimata a far punti per risalire in classifica.

NOTE

14° cielo nuvoloso. Padroni di casa in consueto completo rossoblu, ospiti in casacca verde con inserti bianchi.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Knoflach, Alboni, Ferretti, Varga, Zgabrlic, Lorenzoni, Svarups, Angiulli, Lisi, Peroni, Amato. A disposizione Abbrandini, Miruku, De Santis, Cipolletta, Amoruso, Mendicino, Di Domenicantonio, Isacco, Travaglini. All. Mauro Antonioli

CASTELFIDARDO (4-3-3): Demalija, Morganti, Mataloni, Palladini, Baraboglia, Gega, Hoxha, Bracciatelli, Braconi, Rizzi, Cardinali. A disposizione Sprecacè, Murati, Fabiani, Daniello, Fermani, Cvetkos, Marcelli, Mosca, Testa. All. Manolo Manoni.

MARCATORI 33′ pt Lisi(S)

AMMONITI Ferretti, Knoflach (S)

ESPULSI

ANGOLI 4-6

DIRETTA

PRIMO TEMPO

6′ Punizione per il Castelfidardo, nulla di fatto.

9′ Secondo angolo per gli ospiti, spiovente che rimbalza su un difensore rossoblu poi sulla testa di Braconi che per poco non prende la porta, palla sul fondo.

11′ Ferretti vede il portiere fuori dai pali e prova il sinistro da centrocampo, palla che non prende quota e si spegne prima di arrivare nei pressi della porta.

16′ Bel cross di Alboni, Svarups stoppa in area si gira piuttosto lentamente permettendo la deviazione di un avversario col suo tiro, smorzato, che viene parato dal portiere.

21′ Morganti prova il destro da 30 metri, abbondantemente fuori.

24′ Contropiede del Castelfidardo, palla però servita larga a Cardinali che spreca la potenziale occasione ospite.

25′ Occasione monumentale sprecata da Lorenzoni che riceve un traversone a pochi metri dalla linea della porta e mette alto.

28′ Clamorosa traversa di Ferretti, Samb che adesso meriterebbe qualcosa in più per quanto prodotto.

31′ Pallone di Palladini dentro per Bracciatelli che prova la deviazione acrobatica ma la palla finisce fuori. Occasione Castelfidardo.

33′ Gran tiro da fuori di Lisi che si insacca dove Demalija non arriva. SAMB IN VANTAGGIO!

38′ Bella acrobazia di Lorenzoni che stoppa col petto e poi prova una girata al volo che però viene bloccata facilmente da Demalija.

45′ Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

3′ Ferretti si inserisce in area e prova lo slalom ma differisce il tiro e alla fine viene chiuso.

7′ Angolo di Ferretti col portiere ospite che smanaccia poi la testa di Zgrablic e pallone di poco a lato.

10′ Fuori Morganti e Bracciatelli per Daniello e Marcelli nel Castelfidardo.

14′ Fuori Peroni e dentro Di Domenicantonio nei rossoblu.

19′ Esce anche Angiulli, Isacco al suo posto.

22′ Lisi si distende in contropiede poi cede a Lorenzoni che prova il destro che però finisce fra le braccia del portiere.

23′ Fuori Palladini e dentro Fermani nel Castelfidardo.

26′ Fermani al volo col mancino da posizione defilata prende la porta, para metttendo in angolo Knoflach.

33′ Dentro Amoruso al posto di Lorenzoni nella Samb.

34′ Traversone di Ferretti in area dove Svarups riesce a deviare ma la palla si impenna e finisce alta.

34′ Dentro pure Mendicino per Svarups.

36′ Giallo a Ferretti che tiene il pallone in campo aiutandosi con una mano. Pochi istanti dopo ammonizione anche per Knoflach per perdita di tempo.

44′ Antonioli mette dentro anche De Santis al posto di Feretti.

45′ Concessi 4 minuti di recupero. Cvektovs prende il posto di Mataloni negli ospiti.

45′ + 4 Finisce qui. Samb batte Castelfidardo di misura con un gol di Lisi alla mezz’ora del primo tempo.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.