SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 8 novembre alle 18.45 è andata in onda la terza puntata di Scienziati nel Pallone, la trasmissione di Riviera Oggi in cui in cui si parla di Samb e Porto d’Ascoli insieme a Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto, condotta da Antonio Di Salvatore.

Ospiti di questa puntata sono l’ex Samb Massimiliano Fanesi e il capitano del Porto d’Ascoli Giordano Napolano.

Ampio focus in studio sulle parole di Roberto Renzi in conferenza stampa post Samb-Castalfidardo.

Riflessioni con capitan Napolano sul campionato del Porto d’Ascoli, quinto in classifica, che affronterà il Pineto domenica prossima.

Approfondimento di Valerio Fagioli, sulla Vastese, prossimo avversario dei rossoblu.

Immancabile in chiusura “L’angolo dello Scudetto” per fare il punto sulle partite di Serie A ed in particolare sul derby di Milano finito in parità.

