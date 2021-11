SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il debutto in Coppa Italia, arriva quello in campionato.

Parliamo di mister Mauro Antonioli, da poco meno di una settimana sulla panchina dell’As Sambenedettese.

Dopo aver sconfitto il Porto d’Ascoli Calcio, al “Riviera delle Palme” arriva il Castelfidardo per l’incontro di serie D del girone F previsto domenica 7 novembre.

I rossoblu sono subito chiamati al riscatto dopo un avvio molto difficile. Antonioli, al portale del Club rossoblu, dichiara: “Nonostante le assenze sono fiducioso dei ragazzi che ho a disposizione”.

L’allenatore prosegue: “Non voglio alibi, non sono preoccupato da questo punto di vista. I miei calciatori dovranno scendere in campo con l’atteggiamento giusto e abbiamo tutte le carte per portare a casa la vittoria”.

Il mister dichiara: “Il Castelfidardo arriva da un bel momento di forma, una squadra organizzata che punta alle prime posizioni. Hanno molti giovani che corrono. Dobbiamo cercare di non prendere goal e sfruttare le nostre qualità in attacco. Partita complicata ma non dobbiamo temere nessuno”.

Antonioli conclude: “Devo chiaramente conoscere meglio tutte le caratteristiche dei miei giocatori ma partiamo dalla buona gara contro il Porto d’Ascoli Calcio in Coppa Italia, la strada giusta può essere in questo momento l’indicazione avuta nella prima mezz’ora del derby”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.