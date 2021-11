TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 5 novembre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stasera, intorno alle 20:15, due squadre di vigili del fuoco dei Distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto sono intervenute sull’Autostrada A14, nella carreggiata in direzione Nord, a seguito di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto al termine di un tratto in curva, dopo il viadotto del Salinello ed ha comportato il tamponamento tra cinque auto.

Hanno avuto la peggio il conducente di una Fiat Punto che è rimasto ferito gravemente e due ragazze che viaggiavano su una Fiat Panda ma che hanno riportato solo traumi lievi. II conducente della Punto è stato trasportato presso l’ospedale di Teramo, mentre le due ragazze sono state trasferite all’ospedale di Sant’Omero, per le cure necessarie. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per estrarre le due ragazze dall’abitacolo della Panda e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati, successivamente recuperati dai carroattrezzi giunti sul luogo dell’incidente.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Autostradale del VII tronco di Città Sant’Angelo intervenuta sul posto. La carreggiata Nord dell’autostrada è rimasta chiusa al traffico veicolare per oltre un’ora, fino al termine delle operazioni di intervento e dei rilievi dell’incidente.

Sul tratto autostradale interessato dall’incidente si è formata una lunga fila di mezzi che ha reso difficoltoso l’arrivo dei mezzi di soccorso.

