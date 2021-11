SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il camper dell’Asur – Area Vasta n. 5, distretto di San Benedetto del Tronto, sarà dal 12 al 21 novembre in vari punti di San Benedetto del Tronto per la somministrazione delle vaccinazioni contro il COVID-19.

Nel Punto Vaccinale, oltre al medico addetto alla valutazione e agli infermieri che si occupano della somministrazione e dell’osservazione post-vaccinale, saranno presenti dei volontari che si dedicheranno all’orientamento e al supporto delle persone interessate per le operazioni preliminari, come la compilazione dei moduli.

Ai cittadini residenti in provincia di Ascoli Piceno che ricevono la prima somministrazione sarà già fissato l’appuntamento per ricevere la seconda dose in uno dei punti vaccinali dell’Asur Area Vasta n. 5. Coloro che, non essendo residenti nella provincia di Ascoli, dovranno ricevere la seconda dose altrove, riceveranno il certificato di di prima vaccinazione effettuata.