SAN BENEDETTO DEL TRONTO – All’Istituto professionale Alberghiero “F. Buscemi” di San Benedetto è stato presentato il “La Cucina del Vicino: il cibo come occasione di incontro, formazione e inclusione” finanziato dal Servizio Centrale Sai (Sistema di accoglienza ed integrazione del Ministero dell’Interno).

Il progetto ha la finalità di impiegare la cucina come strumento di inclusione sociale e scambio culturale tra operatori, operatrici e ospiti dei progetti di accoglienza Sai gestiti dalla Cooperativa On the Road e gli allievi e le allieve dell’Istituto Alberghiero. Si articola in dieci incontri per raccontare dieci differenti nazionalità attraverso ricette, sapori e tradizioni culinarie. Coinvolta nel progetto anche l’organizzatrice di eventi Laura Di Pietrantonio, Presidente della Cooperativa Charme Italia.