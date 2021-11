La presentazione del libro “Nova” del sambenedettese Fabio Bacà, in programma per sabato 6 novembre, è stata rimandata a data da destinarsi a causa di problemi personali dell’autore.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata rimandata a data da destinarsi, a causa di problemi personali dell’autore, la presentazione del libro “Nova” (edizioni Adelphi) di Fabio Bacà, prevista per sabato 6 novembre alle ore 18,30 presso l’Auditorium Comunale di San Benedetto del Tronto. L’evento in programma sarà il primo della rassegna “Incontri con l’Autore- 40° edizione autunno 2021” organizzata dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura” in collaborazione con la “Libri ed eventi” di San Benedetto del Tronto. La nuova data della presentazione verrà tempestivamente comunicata non appena sarà nota.

Fabio Bacà vive e lavora a San Benedetto del Tronto. Si è occupato di giornalismo per qualche anno prima di approdare all’insegnamento delle ginnastiche dolci. Ha scritto alcuni racconti brevi e un romanzo inedito.

Il libro che verrà presentato ha per tema il cervello umano, in particolare quanto del cervello, qualunque cosa sia, non si sa, o si preferisce non sapere. Davide sa quanto ha imparato all’università e usa nel suo mestiere di neurochirurgo e finora gli è bastato a neutralizzare i fastidiosi rumori di fondo e le modeste minacce della vita non elettrizzante che conduce nella Lucca suburbana: l’estremismo vegano di sua moglie, ad esempio, o l’inspiegabile atterraggio in giardino di un boomerang aborigeno in arrivo dal nulla. Ma in quei suoni familiari e sedati si nasconde una vibrazione più sinistra, che, all’improvviso, un pretesto qualsiasi, ad esempio, una discussione al semaforo o una bega di decibel con un vicino di casa, rischia di rendere insopportabile. E questo è quello che il suo nuovo, enigmatico maestro, Diego, tenta di fargli capire.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.