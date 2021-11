GROTTAMMARE – La Fiera di San Martino riparte in sicurezza, all’interno di un quadro normativo che quest’anno integra le misure di pubblica sicurezza con le disposizioni sanitarie anticovid.

La manifestazione è in programma mercoledì 10 e giovedì 11 novembre, con la partecipazione di circa 350 operatori che si posizioneranno per le vie del centro, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, coprendo una superficie mercatale di 9 mila mq.

Nel corso della Fiera, il camper vaccinale della Asur 5 sarà presente in piazza Kursaal.

L’evento rientra nella categoria di manifestazioni che si svolgono all’aperto senza precisi varchi di ingresso e dunque è soggetto a particolari obblighi di legge. Nel Piano di sicurezza perfezionato nei giorni scorsi, è stabilito che l’accesso alla Fiera è condizionato all’uso della mascherina e al possesso della certificazione verde anti-Covid (green pass). Dall’obbligo sono esclusi solo i residenti all’interno del perimetro mercatale.

I controlli saranno effettuati dal personale delle forze dell’ordine, della Polizia Municipale e della sicurezza privata abilitati. Ai volontari della Protezione civile, invece, è demandato il compito di sensibilizzare i visitatori sull’obbligo di indossare la mascherina. Nel documento, la previsione del numero massimo di persone presenti contemporaneamente alla manifestazione viene individuata in 5 mila unità a fronte di una capacità ricettiva dell’area di circa 40 mila persone.

In particolare, l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19 (in base all’articolo 9bis del D.l. n. 52/2021), esclusi i residenti all’interno del perimetro mercatale. Altre novità riguardano la gestione dell’affluenza della persone, che ha portato a ridefinire i contorni della Fiera ed alleggerire la presenza dei banchi espositivi su alcune vie.

La comunicazione assume un aspetto di rilievo per l’edizione che riallaccia i fili di una tradizione che si perde nel tempo, dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria nel 2020: gli strumenti usati negli anni scorsi (comunicati stampa, avvisi radiofonici, sito internet e canali social) saranno integrati dal posizionamento massivo di una serie di infografiche sugli obblighi vigenti nel periodo della fiera, in tutti gli accessi all’area mercatale e nei punti strategici interni.

Due presidi di pronto soccorso sono assicurati dalla Confraternita della Misericordia, con 2 ambulanze con personale qualificato tipo A per entrambe le giornate. Saranno posizionate davanti all’ingresso ovest del municipio e in prossimità di piazza Kursaal.

Per quanto riguarda il decoro urbano, la PicenAmbiente, oltre al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata, garantirà la presenza di 3 operatori nel pomeriggio e di 2 operatori la mattina, in ambedue le giornate.

“È difficile – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – immaginare lo sforzo organizzativo aggiuntivo che abbiamo dovuto profondere quest’ anno per organizzare la nostra fiera tradizionale nel rispetto di tutte le normative vigenti: a quelle legate alla safety e security si sono infatti aggiunte, giustamente, le norme per il contenimento della pandemia da Covid-19. Ci sembrava necessario che la Fiera di San Martino ripartisse, come è già ripartita la quasi totalità delle attività commerciali, culturali e sociali del Paese. Chiedo a tutti di essere molto responsabili: alla Fiera, infatti, si potrà accedere muniti di green pass e con l’obbligo di indossare le mascherine. Così impone la normativa nazionale. Rispettare queste regole consentirà a tutti di vivere la fiera in maggiore sicurezza e tranquillità”.

