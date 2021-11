SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb affronterà domenica 7 novembre alle 14:30 il Castelfidardo con l’obiettivo di dare continuità all’1-0 che è valso il passaggio del turno di Coppa Italia contro il Porto d’Ascoli.

Vero è che la vittoria è stata di rigore e che tra i biancocelesti mancavano 9/11 della formazione che un mese fa si impose 2-0 in campionato, ma è altrettanto vero che, se “vincere aiuta a vincere”, quello di mercoledì è stato un buon primo passo per tentare di imbastire la rimonta che società e tifosi si aspettano.

Mister Antonioli è stato chiaro al termine della stracittadina “Dobbiamo acquisire una mentalità vincente, non rintanarci per mezz’ora a protezione dell’1-0”. Risposte più concrete arriveranno contro il Castelfidardo, squadra in gran spolvero 7a in classifica a quota 13 punti con 10 gol fatti e 7 subiti.

Dopo un inizio altalenante (vittoria all’esordio col Vastogirardi e due sconfitte con Porto d’Ascoli e Aj Fano) i biancoverdi hanno iniziato a carburare, acquistando fiducia partita dopo partita. Sono infatti arrivate 3 vittorie di fila contro Castelnuovo Vomano (3-2), Vastese (1-0) e Chieti (2-0) che gli hanno permesso di risalire la graduatoria.

Nell’ultima giornata invece, hanno ottenuto un pari 1-1 in rimonta contro la Matese, che mister Manolo Manoni, nostro ospite della scorsa puntata di “Scienziati nel Pallone” ha commentato così: “Un punto importante contro squadra ostica, non era facile. Abbiamo fatto un’ottima partita e saremmo potuti anche andare anche in vantaggio nel primo tempo, se avessimo sfruttato meglio alcuni episodi. A 20’ dalla fine siamo andati sotto, ma siamo stati bravi a riprenderla grazie ad una reazione di carattere. Al Riviera sarà dura, la Samb si è rafforzata. Il cambio di allenatore potrà essere un’insidia in più per noi”.

Una squadra in crescita, che vuole dunque proseguire la striscia positiva, puntando soprattutto sui suoi giovani. Su tutti spicca l’attaccante Mattia Cardinali, classe 2003, che sta trascinando a suon di gol i fidardensi. Già 4 i timbri in 7 partite, messi a segno contro Fano, Castelnuovo Vomano, Chieti e Matese domenica scorsa. Per rendimento, è uno dei migliori Under del Girone F e punta ad essere il capocannoniere del campionato.

Questo il possibile 11 titolare degli ospiti: (4-3-3) Damalija, Daniello, Mataloni, Palladini, Baraboglia, Gega, Hoxha, Bracciatelli, Braconi, Rizzi, Cardinali.





Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.