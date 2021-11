MONTEPRANDONE – Con determina si è proceduto ad assegnare i fondi del Decreto Sostegni Bis (D.L. 25 maggio 2021 73) relativi a “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” rivolti a persone e/o famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio causato dalla situazione emergenziale Covid.

Si tratta di contributi economici a rimborso delle spese per il pagamento di affitti, utenze domestiche (acqua, luce e gas), Tari, mensa, trasporto scolastico e di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, farmaci, beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Monteprandone.

Complessivamente sono 67.200 euro in contributi economici e 58 mila euro in buoni spesa che, con la compartecipazione degli esercenti che aderiscono alla convenzione, diventano 64 mila euro.

“Partirà oggi la consegna dei buoni spesa a cittadini e famiglie di Monteprandone in difficoltà a causa dell’emergenza Covid – spiega il sindaco Sergio Loggi – si tratta della quinta tranche di buoni spesa. Nella prime quattro fasi sono stati 787 i nuclei familiari sostenuti, per un importo complessivo di circa 215 mila euro. Con questa quinta consegna sosteniamo 202 nuclei familiari per un totale di 989 interventi, destinando complessivamente 279 mila euro alla solidarietà alimentare. Mentre nelle prossime settimane saranno 190 le famiglie a cui verranno rimborsate le spese di affitto, utenze, Tari, mensa e scuolabus”.

Considerato che sono già stati destinati circa il 90% dei fondi disponibili, si informa che le ulteriori domande che verranno presentate saranno accettate, tenuto conto del solo ordine di arrivo, fino ad esaurimento fondi. La modulistica può essere reperita sul sito del Comune.

Si ricorda che l’elenco aggiornato degli esercizi commerciali che accettano buoni spesa “meal ticket” è consultabile a questo link https://www.monteprandone.gov.it/avvisi/elenco-esercizi-commerciali-che-accettano-i-buoni-spesa-meal-ticket/

