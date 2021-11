Sabato 6 novembre appuntamento in viale Secondo Moretti a San Benedetto e in piazza Carducci a Grottammare, domenica 7 novembre in piazza Fazzini a Grottammare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO/GROTTAMMARE – Sabato 6 novembre i volontari Airc tornano in 1.200 piazze italiane per distribuire i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 10 euro. Insieme viene offerta una Guida con informazioni sui traguardi raggiunti per la cura del tumore del colon e dei linfomi, oltre ad alcune ricette per realizzare piatti sani e gustosi. Dal 1 novembre, inoltre, I Cioccolatini della Ricerca sono disponibili anche in 1.500 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, e online su Amazon.it per chi volesse fare un regalo a distanza o non riuscisse a passare fisicamente in piazza.

Il contributo di ciascuno può realmente fare la differenza per dare continuità al lavoro degli scienziati. Airc con la campagna “è questo il momento’, promuove una mobilitazione collettiva per imprimere una forte accelerazione al lavoro dei ricercatori, informare e sensibilizzare il pubblico sull’emergenza cancro e presentare le nuove sfide dei ricercatori.

Tutte le informazioni sulla distribuzione saranno disponibili in tempo reale su airc.it o chiamando il numero speciale 840.001.001 (uno scatto da tutta Italia, attivo 24 ore su 24 dal 20 ottobre).

A San Benedetto i volontari saranno presenti sabato 6 in Viale Secondo Moretti davanti al negozio intimissimi.

A Grottammare invece sabato 6 saranno in Piazza Carducci, mentre domenica 7 in Piazza Fazzini.

Per consultare tutto le piazze italiane è disponibile il sito:

I Cioccolatini della Ricerca 2021: dove trovarli (airc.it)

