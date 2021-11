SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È di nuovo tempo di calcio giocato.

Domenica 7 novembre, alle 14.30, allo Stadio Comunale Capriati a Volturno di Caserta, andrà in scena Alto Casertano-Porto d’Ascoli.

Ultima posizione in classifica per la squadra di casa con sette sconfitte di fila su sette partite disputate, un solo gol segnato, quello contro Castelnuovo Vomano (nella quinta giornata), e ben 14 reti subite. Usciti sconfitti per 1-0 dalla trasferta di Trastevere domenica scorsa, i campani, dopo l’ottimo campionato disputato nella scorsa stagione e terminato con la promozione in Serie D, non sono certamente partiti al meglio in questa nuova avventura, con le statistiche che possono solo confermare quanto visto in campo nelle prime uscite di questo girone.

Con la classifica sottomano per il Porto d’Ascoli si direbbe una partita da portare a casa, ma bisogna prestare attenzione alle potenzialità dei bianco-rossi. Contro Trastevere si è vista infatti una squadra volenterosa, senza timore e con molte occasioni da rete create ma non concretizzate. Ci sarà da tenere d’occhio l’esperto Nicola Mancino, classe 84’, e Daniele Fioretti, classe 90’, con importanti trascorsi tra C1 e C2, entrambi arrivati proprio quest’estate all’Alto Casertano.

Ecco la probabile formazione: (4-3-3) Kuzmanovic, Tia, Longobardo, Bottiglieri, Sagliano, Monteleone, Franchi, Bianchi, Mancino, Fioretti, Percuoco.

Per il Porto d’Ascoli sarà una partita da prendere con le pinze e da non sottovalutare. Abbiamo visto due settimane fa come è finita con il Montegiorgio; starà alla squadra di Ciampelli non commettere gli stessi errori visti allora, in una partita che gli ospiti non possono permettersi di sbagliare, anche per provare ad accorciare sulle prime del gruppo, approfittando dello scontro diretto ai vertici della classifica tra Fiuggi e Trastevere.

