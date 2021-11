MONTEPRANDONE – Archiviato l’esordio, l’Handball Club Monteprandone pensa alla prima trasferta della stagione in serie B. Appuntamento domenica, alle 18, a Chiaravalle.

Per gli uomini di coach Andrea Vultaggio seconda tappa in campionato (Area 6 Marche e Abruzzo): alle spalle c’è il positivo debutto interno contro il Cus Ancona, è il 27-20 che segnava il ritorno al palazzetto di via Colle Gioioso dopo 6 mesi e mezzo. Ora l’avversario è Chiaravalle, che ha perso la prima a Cingoli, 41-26.

Per Monteprandone un altro esame da non sottovalutare, e soprattutto un appuntamento per confermare di poter essere protagonista sin dalle prime battute del torneo.

Di seguito il programma completo della seconda giornata.

Chieti-Falconara sabato 6 novembre (ore 18)

Cus Ancona-Lions Teramo sabato 6 novembre (ore 18)

HC Pescara-Città Sant’Angelo domenica 7 novembre (ore 18.30)

Chiaravalle-HC Monteprandone, domenica 7 novembre (ore 18)