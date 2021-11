Alla presenza delle massime autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma, il sindaco Antonio Spazzafumo ha deposto stamane una corona di alloro dinanzi al monumento ai caduti di largo Onorati in occasione della Festa dell’Unità nazionale – Giornata delle Forze Armate.

Al termine della cerimonia, il Sindaco ha rivolto alcune parole di saluto ai presenti dedicando un pensiero grato ai militari di ieri e di oggi. “Tra quelli di ieri – ha detto – un pensiero va a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria e per regalarci uno Stato finalmente unito e libero. Tra quelli di oggi, dedico una riflessione a tutti gli uomini e le donne in divisa che tengono alto l’onore del Paese servendolo sia all’interno dei confini nazionali sia all’estero in missioni finalizzate a ridurre le situazioni di conflitto che ci sono nel mondo”.

Il Sindaco ha poi accomunato nel ringraziamento un’altra categoria di persone in divisa, gli operatori sanitari e i volontari che, ha detto, “operano da quasi due anni per portare conforto e curare il prossimo nelle difficili condizioni create dalla pandemia. Ci sono stati anche tra loro dei caduti, e anche a loro va il mio pensiero riconoscente”.

