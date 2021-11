di Angelica Montozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La stagione al Cinema Concordia prosegue con il film di Roberto Andò, “Il bambino nascosto”, in programmazione dal 4 all’8 novembre, uscito nelle sale il 3 novembre, con i seguenti attori: Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa, Salvatore Striano, Roberto Herlitzka, Tonino Taiuti, Alfonso Postiglione, Claudio di Palma, Sergio Basile, Enzo Casertano, Francesco Di Leva, Gianfelice Imparato.

Il film ‘’Il bambino nascosto’’, racconta la storia di Gabriele Santoro (Silvio Orlando) che insegna pianoforte al Conservatorio di Napoli, San Pietro a Majella e vive a Forcella, un quartiere popolare. Quando una mattina, il postino citofona alla sua porta per la consegna di un pacco, Gabriele si sta radendo la barba, e aperta la porta, si reca in bagno per sciacquarsi il viso. In questi pochi minuti che intercorrono tra l’arrivo del pacco e il lavaggio della faccia, un bambino riesce ad insinuarsi attraverso la porta aperta nell’appartamento dell’insegnante, nascondendosi al suo interno. Il professore non si accorge della sua presenza fino a tarda sera e riconosce subito il bambino. Si tratta di Ciro (Giuseppe Pirozzi), ha 10 anni ed è il figlio dei suoi vicini di casa. Quando il ‘’maestro’’, così è noto nel suo quartiere, gli chiede perché sia fuggito di casa, Ciro non proferisce parola. Nonostante non conosca il motivo dell’allontanamento del bambino, Gabriele decide comunque di tenerlo con sé e approfitta di questo tempo con lui per poterlo conoscere meglio. Il padre di Ciro è un camorrista e nella sua famiglia non c’è spazio per l’affetto, perché tutti troppo impegnati nei loro loschi affari. Sebbene nascondere il piccolo, significhi correre un grande pericolo, Gabriele accetta di farlo e cerca di dare al bambino tutto quell’affetto che gli è mancato finora. Questa sua scelta, però, si rivelerà una vera e propria sfida per chi è sulle tracce di Ciro.

Programmazione

Giovedì 4 novembre ore 21

Venerdì 5 novembre ore Teatro

Sabato 6 novembre ore 17-19-21

Domenica 7 novembre ore 17-19-21

Lunedì 8 novembre ore 21

Il prezzo del biglietto intero è di 6,50 euro

Il biglietto ridotto è di 5 euro (lunedì), e per bambini sotto i 12 anni e persone di età superiore ai 65 anni

Per l’ingresso in sala è obbligatorio esibire il green pass

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina FB Cinema Teatro Concordia San Benedetto del Tronto, il sito web www.cinemaconcordiasbt.wixsite.com/concordia e i seguenti numeri: 0735588246 / 3356070843

